Lühiajalist unepuudust tuleb ikka ette ja see ei vaja ravi. Pikaajaline unepuudus on aga tervisele kahjulik: kaal võib tõusta ja kasvab ka südamehaiguste ja diabeedi risk.

Vajad testimiseks kella, lusikat, metallkandikut ja voodit.

Vii test läbi pärastlõunasel ajal. Testimiseks on vaja vaikset pimedat ruumi. Pane käsi voodi äärele ja hoia käes lusikat. Pane voodi kõrvale põrandale metallkandik. Vaata, mis kell on, ja ürita magama jääda.

Test annab teada, kui kiiresti sa jäid magama - kui üldse jäid.

Testi mõte on selles, et kui uinud, siis kukub lusikas kolinal metallkandikule ja ajab sind üles. Siis pead vaatama kella, et teada saada, kui kiiresti sa uinusid.

Kui jääd viie minutiga magama, siis kannatad tõesti unepuuduse käes.

Kui jääd 10 minutiga magama, võib sul olla probleeme ööunega.

Kui sa ei jää ka 15 minutiga magama, siis sul pole ööunega probleeme ja sa ei kannata ka unepuuduse käes.

Muidugi on risk, et lusikas ei kukugi kandikule. On ka variant, et paned äratuse 15 minuti peale ja vaatad, kas jäid enne äratust magama.