Avokaado maitseb paljudele ja retseptiraamatud on täis juhiseid, mida sellega teha. Rasvast avokaadot on soovitatud kasutada näiteks või asemel.

Uurimused on näidanud, et avokaado kuulub kindlalt tervisliku toiduvaliku hulka. Näiteks väidetakse, et avokaado aitab 2. tüübi diabeetikutel hoida veresuhkru taset ühtlasena.

Kuigi avokaado on selgelt tervislik vili, tasub olla tähelepanelik, sest avokaado sisaldab palju rasva. Ja kuigi see sisaldab palju vitamiine, on 100 grammis avokaados siiski 19 grammi rasva. See tähendab, et 100 grammi avokaadot sisaldab ligi 200 kalorit! Kui süüa avokaadot päeva jooksul vahepalaks, võib koguneda kergesti näiteks 300 liigset kalorit.

Kes ei taha juurde võtta, peaks arvestama, et naistel soovitatakse süüa pool avokaadot päevas, mehed võivad süüa päevas ühe avokaado.

Allikas: Iltalehti