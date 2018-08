Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus kutsub inimesi verd loovutama, kuna puhkuste perioodil ja kuumade ilmadega on verevarud oluliselt kahanenud, traumasid ja õnnetusi on aga suviti rohkem ning seetõttu on ka haiglate verevajadus suurem. Oma panuse andis täna ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

„Suurt rõõmu teeb, et meie meedias vahendatud kutsele vastas eile üle 160 inimese. See näitab, et Eesti inimesed ei ole abivajajate suhtes ükskõiksed ning leiavad kiirete asjatoimetuste ning ka puhkuste ajal aega, et head teha,“ rääkis Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste. Ta rõhutas: „Haiglad vajavad ka suvel patsientide raviks doonorite abi, sest inimesed on aktiivsemad ning õnnetusi on paraku rohkem. Meil on mitu aastat olnud juuli haiglate nõudmiste rekordkuu.“