Silmaarstide seltsi presidendi dr Mikk Pauklini sõnul on murettekitav, et Facebookis propageeritakse MMSi ja DMSO-nimeliste ainete kasutamist muude haiguste seas ka silmahaiguste raviks.

Ohtlikud katsed

Facebooki grupis “MMS ja DMSO Eesti” levivad soovitused kasutada naatriumkloriti ja sidrunhappe vesilahuseid (nn MMS) ja dimetüülsulfoksiidi (nn DMSO) erinevate silmahaiguste ravimiseks ning nägemise parandamiseks ja prillidest vabanemiseks.

Retseptid koostatakse täpsusega „3,5 supilusikatäit vett ja 30 tilka DMSOd“ või isegi suuremale seltskonnale „suurde viskiklaasi 15 tilka MMSi, vett + tunde järgi DMSOd“. Ravijuhised võetakse YouTube`ist.

Pärast lahuse silma manustamist kirjeldavad kasutajad murelikult, et järgmisel päeval on silmad turses ja kinni kleepunud. Sama grupi teised liikmed aga julgustavad, et “tegemist on normaalse paranemisefektiga, kus toksiinid väljuvad kehast”. Kirjelduste järgi jääb mulje, et eksperimenteerijatel tekib silmapinna keemiline kahjustus ning selle tagajärjel põletik.

“Kahjuks teatavad mõned Facebooki grupi liikmed, et hakkavad lisaks endale neid lahuseid ka oma lastele manustama. Oleme mures, et sellise alternatiivse ning potentsiaalselt kahjuliku “teraapia” lai propageerimine võib viia püsivate silmakahjustuste tekkimiseni või tõenduspõhisest ravist loobumiseni,” lisas Eesti oftalmoloogide seltsi juht.

Selts pöördus eelmise nädalal lõpul ka kirjalikult terviseameti poole, et saada teada, millised on terviseameti võimalused potentsiaalselt ohtliku alternatiivravi propageerimise piiramisel ja ameti soovitused EOSile edasiseks käitumiseks.