Täis veepudel tuleb asetada hammustuskohta nii, et pudeli suu on ümber hammustuskoha. Väidetakse, et nii kaob valu mõne minutiga.

Arstid kinnitavad, et see pole võimalik - mürk levib paari sekundiga kudedesse nii kiiresti, et seda ei saa veepudeli abil kuidagi kätte. Veepudelitriki hea toime on pigem see, et see jahutab hammutuskohta. Aga trikk ei tee ka midagi halba, nii et seda võib proovida küll.