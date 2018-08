Miks mõned saavad rahulikult klaasi või paar veini juua, aga mõnel lahvatab nägu alati punaseks?

Alkohol laiendab veresooni, ka näos. Kui jood alkoholi ja nägu läheb punaseks, võib see tähendada näiteks seda, et sul on palav. Aga kui su suguseltsis on olnud südamehaigusi, tasub olla tähelepanelik - punetav nägu võib olla märk, et sul on soodumus teatud haigustele, kirjutab Me Naiset.

3 võimalust, miks nägu läheb joomise ajal punaseks