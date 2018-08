Unepuudus mõjutab tundeid ja mälu. See võib panna inimese ülereageerima ja mitte hoolima teiste tunnetest. Ja see viib kiiremini konfliktini. Väiksed probleemid tunduvad palju suuremana, kui need tegelikult on. Uuringd näitavad, et inimene, kes kannatab unepuuduse käes, võib tunda kurbust, ahistust ja masendust.