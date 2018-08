Kui toit käib kõhust nii-öelda kiiresti läbi, on see hea soolestikule ja kogu tervisele. Aga kuidas ma saan teada, kas mu soolestik on kiire või aeglane?

Lihtne test maisiga annab vastuse, kuidas su soolestik töötab. Mida kiiremini seedid toidu ära, seda parem.

Söö 1 dl konservmaisi. Ära näri maisiterasid, vaid neela alla tervena. Joo kõrvale ka ka vett. Test põhineb sellel, et maisitera kestad ei seedu teekonnal läbi soolestiku.

WC-s käis vaata, kui kaua näed väljaheites kollaseid maisiterasid.

Kui näed maisiterasid kuni 48 tundi, võid end õnnitleda. Su soolestik on piisavalt kiire.

Kui näed maisiterasid kolm või isegi neli päeva, on su soolestik aeglasevõitu.

Aeglase soolestiku puhul tuleb süüa rohkem kiudaineid.

Söö rohkem puu- ja juurvilju, ubasid ja marju, sest need sisaldavad palju kiudaineid.

Allikas: Iltalehti