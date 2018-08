Sperma kontsentratsioon tähendab, kui palju on seemnevedelikus seemnerakke, ja see on üks näitajaid, millega mõõdetakse mehe viljakust.

Võimalik, et head avarad bokserid on parim aluspesu meestele, kes soovivad isaks saada.

Tavaliselt on meeste munandikoti temperatuur madalam kui ülejäänud keha temperatuur. Sperma tootmine on kõige efektiivsem 34 kraadi juures. See ongi põhjus, miks munandid asetsevad kehast allpool ja neil on oma jahutussüsteem.