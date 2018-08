Mäluhäireid on nii noortel kui vanadel. Millal peaks arstiga nõu pidama, kui asjad ununevad ja sõnad lähevad sassi?

Rahvastiku vananedes kasvab ka inimeste arv, kel on mäluhaigused. Soomes arvatakse olevat praegu 115 000 inimest, kel on keskmine või raskekujuline mäluhaigus, kirjutab Iltalehti. Arvatakse, et järgmiste aastakümnetega võib see arv kolmekordistuda.

Mäluhäireid paneb vahele tähele inimene ise, vahel lähedased, vahel arst.