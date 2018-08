2. Mõõdukas alkoholitarbimine tähendab meestele kaht annust ja naistele üht annust alkoholi päevas. Mõõdukas õllejoomine võib vähendada riski haigestuda südame ja veresoonkonnahaigustesse, 2. tüübi diabeeti ja see võib aidata vältida ka dementsuse kujunemist.

4. Keskea rõõmud: uuringute järgi saavad mõõdukast õllejoomisest kõige rohkem kasu üle 50-aastased mehed ja menopausi jõudnud naised.

5. Kui õllejooja suitsetab, lisab see dramaatiliselt võimalust terviseriske.

6. Arvatakse, et klaas õlut päevas võib anda keskealisele inimesele laias laastus samasugust kasu nagu aspiriini võtmine.

7. Taanis tehtud uurimus näitas, et õllejoojad sõid ebatervislikumalt kui veinijoojad. Seega võib õllejoojatele kahju teha pigem vale elustiil. Kuid vahe õllejoojate ja veinijoojate vahel on kadumas.

8. Taani uurimuse järgi said need, kes nautisid toidu kõrvale veini, rohkem kaloreid, kui need, kes jõid õlut. Põhjus leiti magustoidust. Veininautlejad sõid sagedamini magustoitu.

9. Ära ei tohi unustada, et alkohol võib põhjustada ka palju kahju. Ka väike kogus alkoholi tõstab rinnavähi ja suuvähi riski. Ja mida kangemat õlut juuakse, seda suurem on risk, et juukse liiga palju.