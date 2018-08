Lennukis ei saa alati kohta valida. Aga kui saad, siis missuguse koha valiksid?

Kui kõrvuti on kolm istet, siis üliharva valib keegi keskmise istme. Keskel ei saa rahu ega pole ka piisavalt ruumi, et kaaslasi segamata jalgu sirutada. See, kas valid aknapoolse või vahekäigupoolse koha, on ka väike isiksusetest

Kui valid aknapoolse koha, siis psühholoogid arvavad, et:

oled teistest isekam, sulle ei lähe korda, kui häirid teisi

oled ehk kogenud reisija, kel on enesekindlust paluda teistel tõusta, et minna näiteks WC-sse

sa hindad seda, kui olukord on sinu kontrolli all

sa ärritud kergesti, mistõttu veedad kõige paremini aega iseenda seltsis

Kui valid vahekäigu-äärse koha, siis psühholoogid arvavad, et

oled seltsiv ja meeldiv inimene

oled tähelepanelik teiste suhtes ega ärritu kergesti

oled rahutu reisija ega suuda magada

sul võib olla põieprobleem või kannatad klaustrofoobia all, mistõttu vajad enda ümber avaramat ruumi.

