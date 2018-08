Oled vahel kogenud, et silm hakkab häirivalt tõmblema? Siin on paar lihtsat põhjust, mis võib silmi häirida.

1. Stress

Töötähtajad on kohe-kohe ukse ees ja ühtäkki avastad, et silmlaud (või üks neist) tõmblevad. See on kindlasti tüütu, aga selles olukorras normaalne. Stressi tõttu tõuseb organismis hormoonide kortisooli ja adrenaliini tase, mis omakorda käivitab kehas reaktsiooni „võitle või page“, selgitab Harvardi silmakirurg John Hovanesian portaalis Terviseuudised.ee.