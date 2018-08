Lihtne on vajuda masendusse ja mõelda, kui mõttetu ja raske on su elu. Vahel on hea endale meelde tuletada, et tegelikult läheb sul päris hästi!

1. Maksid sel kuul kõik arved ära. Võib-olla ei jäänud sul just ülemäära üle, kuid kui said arved ära makstud, on juba põhjust rõõmustada.

2. Sul on töökoht. Olgu palk kui tahes väike, aga sul on raha, mille eest saad osta süüa, sul on voodi, kus magada, ja katus pea kohal.