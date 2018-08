Kanamuna on maitsev ja sobib hästi hommikusöögiks. Aga kas muna võib süüa iga päev?

Kanamunal on omadus tõsta vere kolesteroolisisaldust. Nii et inimene, kellel on sellele kalduvust, ei peaks muna iga päev sööma. Vere kõrgem kolesteroolisisaldus soodustab südame- ja veresoonkonna haiguste teket.

Neile, kelle suguvõsas on südame- ja veresoonkonna haigusi või kel endal on vere kõrge kolesteroolisisaldus, piisab kolmest munast nädalas. Aga teised võivad küll süüa iga päev muna.