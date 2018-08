Vägivallast, mida kogevad vanurid, räägitakse vähe. Ehkki nad võivad langeda vägivalla või pettuse ohvriks ka tänaval, on sageli süüdlane keegi lähiringist, näiteks abikaasa või laps, kirjutatakse Soome terviseameti blogis.

Miks vanainimesed ei otsi abi vägivalla vastu? Tänapäeva vanurid on harjunud ise hakkama saama ja kannatama kuni viimase piirini, enne kui abi otsivad. Ja sageli nad ei suuda enam seista enda eest.

Vägivald võib olla varjutanud nende elu lapsest või noorusest saati, kuid sellest pole kunagi räägitud.

Rääkimast takistab piinlikkus, häbi- ja ebaõnnestumistunne. Kuidas rääkida sellest, et abikaasa lõi? Sama partneriga on elatud juba aastakümneid ja vägivallast on saanud elu osa. Vägivald võib pikalt kannatanud inimesele olla tema tavaline elu ja eakas ei suuda enam ehk isegi tajuda, et see on väär.

Aga kui see on su oma laps, kes pensionipäeval tühjendab pangakonto või on võtnud valuvaigistid ära? Soov kaitsta oma last võib hoida tagasi, et vägivallast teada anda.