Erikal on ainsa lapsena Eestis diagnoositud haruldane geneetiline haigus PURA sündroom, millega kaasneb muuhulgas madal lihastoonus ja arengu hilistumine. Hetkel on lapse liikumine piiratud ning tema lihaste baastoonus on madal ja aktiivsete liigutuste hulk vähene.

Raviarst ja terapeudid on lapsele tungivalt soovitanud kompressioonriideid, kuna lapse praeguses arenguperioodis on prioriteetne tema kehatüve taju ning lihastoonuse parandamine ja toetamine. Lisaks toetavad surverõivad lapse üldfüüsilist arengut, parandavad iseseisvust ning aitavad keha juhtida, et hoida ära lülisamba kõverused ja rindkere deformatsioon, mis aitab omakorda vältida hingamisprobleeme.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves möönab, et Lastefondi esindajad on Sotsiaalkindlustusameti töötajatega kohtunud ja vastavat teemat omavahel arutanud. “Ressursside vähesuse tõttu ei ole riiklikult hetkel kõiki vajalikke abivahendeid võimalik kompenseerida ning seetõttu ulatab Lastefond abikäe, et lapsed ei jääks seetõttu kannatajateks,” selgitab ta. “Samas oleme ka selgelt väljendanud, et Lastefondi toetus ei saa olla annetajate abiga lõputu,” kinnitab Ilves ja lisab, et tegemist on siiski ajutise lahendusega, et anda aega parema lahenduse leidmiseks riiklikul tasandil.