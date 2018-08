Käik naistearsti juurde - isegi siis, kui see on vaid tavapärane kontroll -, pole just naise elu tipphetk. Kuid ära karda günekoloogi! Nemad on juba kõike näinud!

Naine võttis kotis välja vööga varustatud hiiglasliku kunstpeenise. Pidin ennast kokku võtma, enne kui suutsin patsiendile öelda, et ma tean, mis on ta mure põhjus. Soovitasin tal hankida väiksema kunstpeenise.

Küüslauk ei ravi kõike

Patsient saabus vastuvõtule ja kaebas, et vagiina tulitab hirmsalt ja ka hais oli kohutav. Ta arvas, et tal on seenpõletik. Ta oli kuskilt lugenud, et selle vastu aitab küüslauk. Ta oli toppinud vagiinasse küüslauguküüsi ja unustanud need sinna kolmeks päevaks.

Eriti otstarbekas ajakasutus

Vastuvõtule tuli naine, kel oli kaasas hamburgerirestorani eine, mida ta asus rahulikult sööma. Kui hakkasin teda läbi vaatama, asus naine eine juurde kuulunud hamburgerit sööma. Teda ei häirinud, et tegin tema sees uuringuid ja võtsin proove. Ma ei söandanud tema söömist segada. Võib-olla oli see naise ainus võimalus nautida selle päeva lõunat.

Mustaks muutunud rinannibud

Vastuvõtule tulnud naine oli kindel, et tal on rinnavähk ja ta hakkab surema. Naise rinnanibud olid muutunud paari päevaga mustaks. Uurisin teda. Pühkisin tema nibusid desinfitseerivasse lahusesse kastetud vatiga. Must värv kadus. Selgus, et uus rinnahoidja oli värvinud nibud mustaks ja ta polnud end duši all piisavalt hoolikalt pesnud.

Kõike pole vaja jagada

Noor naine saabus vastuvõtule, sest tema rasestumisvastased pillid olid üllatuslikult lõppenud. Imestasin, kuidas võivad pillid üllatuslikult otsa saada. Naine selgitas, et tema poiss-sõber oli tahtnud ka proovida, kuidas talle pillid mõjuvad. Lõpptulemus oli, et et need ei mõjunud mehele mitte kuidagi. Selgitasin, et päris kõike pole vaja partneriga jagada.