Need on viis teemat, mille pärast peaks paar vähemalt korra riidlema ja sotid selgeks tegema.

Harva, kui paar saab läbi riidlemata. Kuigi aeg-ajalt tuleb ka riidusid ette, võib paar olla ikkagi õnnelik. Mõned spetsialistid arvavad, et riidusid peaks vältima, aga on neid, eks leiavad, et riidusid peaks lausa esile kutsuma, sest need on vajalikud.

Riiu mõte pole vaid teineteise tuju rikkuda. See võib aidata leida kuldset keskteed.

Missuguse summa võib kulutada kingapoes? Kui kallis võib olla televiisor? Või kas üldse on uut telekat vaja?

Rahaküsimustes ilmnevad lapsepõlvekodu mõttemallid. Teise inimese ostukäitumise tunnistamine võib olla üllatavat valulik.

SEKS

Üks klassikaline põhjus riielda on see, kui tihti seksida. Seks põhjustab harva probleeme suhte alguses, kuid varem või hiljem tuleb see teemaks.

RIIDLEMISE VIIS

Iga paar peb leidma mängureeglid, mille piires on neil mõlematel turvaline riielda. Kui sama katuse alla on sattunud kaks otseütlejat, võib asi olla juba algusest peale selge. Aga kui üks armastab endasse tõmbuda ja teine on uksi paugutav raevukas riidleja, tasub asja omavahel arutada.

SUGULASED

Kiuslikult sageli helistav ämm võib tekitada pingeid. On tähtis, et suhte piirid on selged nii paarile kui lähisugulastele.

Teise sugulasi ei tohi arvustada. Kui kumbki tahab teise sugulastest rääkida, siis tuleb jääda diplomaatiliseks ja mitte solvata teise peret. Aga anna viisakalt teada, kui sind häirib, et sugulased segavad su eraelu.

KODUTÖÖD

Kooselu toob alati päevakorda ka puhtuseteema. Harva, kui mõlemad on sama meelt, kui kaua võivad mustad nõud kraanikausis olla ja kui tihti peaks tolmu pühkima. Riiud ei lähe ägedaks, kui nendest asjadest rääkida juba suhte alguses.

Kümneni lugemine pole ainult sõnakõlks, vaid soovitus, mis ka tõesti toimib. See rahustab sind maha ja alles siis võid öelda kallimale, et olete koos probleemile lahendust otsimas, mitte ei võitle, kummal on õigus - olgu küsimus milles tahes.