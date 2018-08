Analüüsi põhjal arvavad uurijad, et aastal 2030 tapab kopsuvähk 16 naist 100 000-st. Aastal 2015 suri kopsuvähki 11 naist 100 000-st..

Arvatakse, et aastaks 2030. kasvab naiste suremus kopsuvähki 40%. Samal ajal usutakse, et näiteks suremus rinnavähki väheneb 10%.

Arvatakse, et kõige rohkem lisandub surmasid Euroopas ja Okeaanias, kus naised on suitsetanud juba pikka aega. Teistes maades, kus naised hakkasid hiljem suitsetama, on muutused väiksemad.