Väga palju on räägitud ema vanusest sünnitamisel, kuid suur roll on ka isa vanusel.

Nüüdseks on tõendatud, et mehe vananedes tema sperma kvaliteet halveneb. Mõned uuringud seostavad eakat isa ka Alzheimeri tõve, bipolaarse häire, vähi- ja südamehaiguste riski suurenemisega.



Teadlaste sõnul on 40ndates mehel kaks korda suurema tõenäosusega potentsiaalselt haigusi tekitavad geneetilised mutatsioonid kui 20ndates mehel. See tähendab, et bioloogiline kell tiksub ka meeste jaoks, väidetakse ajakirjas Nature avaldatud uuringus.



Teadlased järjestasid 78 Islandi lapsevanema ja nende laste geenid ning leidsid selge seose isa vanuse ning autismi ja skisofreeniat põhjustavate geenide vahel laste DNAs. Emade vanus seda riski ei mõjutanud – 97% mutatsioonidest lapse DNAs pärines tema isalt.



Ühiskond on seni keskendunud ema vanusele, kuid uuringu autorite sõnul tundub, et osa haigusi mõjutab hoopis isa vanus. Seetõttu soovitavad nad meestel saada lapsi varakult ja mitte oodata 50. eluaastateni. Lapse jaoks võib see osutuda ääretult oluliseks.



Allikas: Daily Mail