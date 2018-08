Elu on ebaõiglane: osad taluvad alkoholi paremini kui teised. On inimesi, kellel isegi väike klaasike põhjustab tüütuid tervisehäireid.

Kas sulle on tuttav veinipeavalu, mis võib alata isegi vaid pärast klaasi punaveini joomist? On inimesi, kellel on ka pohmell palju raskem, kui joodud alkoholikogusest võiks arvata.

Miks mõned taluvad alkoholi halvasti, pole päris selge - osad arvavad, et seda põhjustavad teatud ained, mida sisaldab näiteks vein, osad arvavad, et pigem on põhjus psüühikas.