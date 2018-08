Kui lapsevanemad meenutavad õudusega noorusaegseid kohmakaid metallbreketeid või traadiga plaate, mis lisaks robustsele välimusele sageli oma tööd korralikult ei teinud, siis tänased breketid on nii välimuselt kui efektiivsuselt oluliselt kõrgemast klassist. „Võib öelda, et ka keerulisemate ortodontiliste juhtumite puhul on tänapäevaste vahenditega võimalik saavutada visuaalselt ilus tulemus,“ kinnitas dr Jelena Savvova, Sakala Hambaravi ortodont.

Ühe alternatiivina nimetab dr Savvova USAs juba 1990. aastate lõpus tuntuks saanud läbipaistvad aligner’id ehk hambakapesid, mis sisenevad tasapisi ka Eesti turule.

„Lühidalt öeldes on kape patsiendi hambajäljendi järgi valmistatud vorm, mis hammaste peale paigutades nihutab need ajaga õigesse asendisse,“ selgitas dr Savvova.

Et kaped on valmistatud jäigast materjalist ning hammaste asendi muutmise protsessis jääb hamba alg- ja lõppasendi vahele mitu vahepealset asendit, peab patsient iga mõne nädala tagant kaped uute vastu vahetama. Enamasti kulub ühe patsiendi peale 20–40 kapet.

Kaped teeb populaarseks nende tagasihoidlik läbipaistev välimus. „Patsientidele meeldib kapede puhul see, et need saab söömise ja hambapesu ajaks eemaldada. Breketikandjad on alatihti hädas breketite vahele kogunevate toidujääkidega, mis võimendavad hambaaukude tekkimist, aga kapede puhul seda muret ei ole,“ sõnas dr Savvova. Samuti on võimalik kaped eemaldada tähtsa sündmuse puhul. „Parem ja efektiivsem on neid aga siiski pea kogu aeg kanda,“ rõhutas ortodont.

Breketid kui levinuim variant

Ehkki kaped on oma diskreetsuse poolest ahvatlev võimalus hambarea korrastamiseks, ei saa nendega lahendada raskemat laadi ortodontilisi probleeme. „Breketid ei ole enam sellised, nagu need olid vanasti – hästi silmatorkavad, suus logisevad ja liiga valulikud. On olemas ka läbipaistvad ja peaaegu nähtamatud breketid, mida eelistavad tihti täiskasvanud patsiendid ning teatud juhtudel on breketeid võimalik paigaldada isegi hammaste tagumisele küljele,“ ütles dr Savvova.

„Mida nooremana inimene ortodondi visiidile tuleb, seda odavam on ravi, kuna hambad on lihtsamini luu sees nihutatavad kui vanemal inimesel ja seega tulemused lihtsamini saavutatavad,“ sõnas dr Savvova, soovitades ortodonti esmakordselt külastada algklassiealisena või siis, kui jäävhambad on lõikunud.

Kogemus: teismelisena breketid, täiskasvanuna kaped

Marta oli 14, kui talle küllaltki levinud horisontaalse ülehambumuse raviks breketid paigaldati. Nüüd, kümme aastat hiljem, on hambad vaikselt hakanud oma vanasse positsiooni tagasi vajuma. „Asi ei ole selles, et breketid või ortodont ei oleks oma tööd õigesti teinud, vaid gümnasistina ei olnud mul pärast breketravi lõppu suurt motivatsiooni jätkata veel minu jaoks inetu traadist retainer’i kandmist, mille eesmärk on just hambaid sirgena ka tulevikus hoida,“ selgitas Marta.