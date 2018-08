Eneserahuldamine võib pakkuda naudingut ja on tervisele kasulik, kuid sellel on ka oma miinuspool.

Eesnäärmevähk on meestel üks sagedasemaid vähke. Arvatakse, et korrapärased seemnepursed vähendavad vähiriski, mistõttu on eneserahuldamine kasulik.

3. Jääd konksu otsa

Masturbeerimise miinuspool on see, et võid sellest sõltuvusse jääda. Võid vajada erutumiseks iga korraga aina suuremat stimulatsiooni. Võib juhtuda, et sa ei tunne enam naudingut, kui oled koos partneriga.