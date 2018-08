Keda ei häiriks segamini kodu. Kuid selgub, et see võib ka tervist rikkuda.

Mainekate USA teadusuuringute kohaselt esineb segamini koduga inimestel oluliselt rohkem vaimse ja füüsilise tervise probleeme kui sarnase sotsiaalmajandusliku tausta, ent korras koduga inimestel, kirjutab portaal Kodus.ee

Teadusajakirjas Personality and Social Psychology Bulletin avaldatud uuringust selgus, et segamini koduga naistel esineb märksa rohkem depressiooni ja väsimust kui korras kodudega naistel.

Samuti kaasneb segamini koduga kõrgem kortisooli ehk stressihormooni tase organismis. Princetoni ülikooli uuringust aga leiti, et liigne segadus koormab ajukoore seda osa, mis nähtut analüüsib ega lase inimesel efektiivselt keskenduda käsilolevale ülesandele. Lisaks on leitud, et korras ja puhta koduga inimesed magavad paremini ning sügavamalt kui need, kelle kodud on segamini.