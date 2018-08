Täiuslikkust hindavale perfektsionistile on iga projekt kas täielik õnnestumine või täielik läbikukkumine. Vahepealset pole olemas. Teda häirib väikseimgi viga. Ta teab iga asja kohta, kuidas täpselt see peab käima.

Kas su lähedane on piiritu eneseimetleja või talle meeldib kogu aeg reegleid rikkuda? Nende kirjelduste järgi leiad vastuse, kas su lähedane on nartsissist, psühhopaat või hoopis keegi muu.

Tema eneseimetlus võib olla lõputu. Ta vajab pidevat ülistamist ja naudib ennast. Oma edu nimel on ta valmis ohverdama teised. Ta võib mis tahes hetkel sulle noa selga lüüa. Kui teda arvustada, asub ta kohe vasturünnakule ja vastast mustama.

EKSTRAVERT

Väljapoole suunatud ekstravert naudib suhtlemist. Viiepäevane meditatsioonilaager oleks talle hullem kui surm. Inimene, kes naudib seda, kui ta on alati sündmuste keskel, on tõenäoliselt ekstravert.

INTROVERT

Kui su sõber on vaikne, ei pruugi ta tingimata introvert olla, vaid ta on lihtsalt häbelik. Introverdi tunneb ära sellest, kui ta tahab veeta nädalalõpud kodus, kui ta on endassetõmbunud ja talle meeldib asju analüüsida. On suur au, kui introvert tahab sinuga aega veeta. Nad valivad seltskonda väga hoolikalt.

ÜLITUNDLIK

Ülitundlik inimene kogeb tundeid tavalisest sügavamini. Sinu kolleeg võib olla ülitundlik, kui tal on raske keskenduda kärarikkas kontoris või kui otsustamine võtab tal alati kaua aega.

PSÜHHOPAAT

Psühhopaat ei tunne häbi- ega kaastunnet. Teda võib tunda valetamisest ja hoolimatust käitumisest või pidevast reeglite rikkumisest. Kui inimene on kogu aeg pidurdamatu, võluv, kuid samas julm ja kartmatu, võib ta olla psühhopaat.