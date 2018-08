Teadlased arvavad, et kroonilist unepuudust võib pidada maailma vallanud üksilduse-epideemia peamiseks põhjuseks.

"See on eriti oluline just noorema põlvkonna kontekstis ja viimase paarikümne aasta lõikes," vahendab ERRi teadusportaal Novaator California Berkley Ülikooli neuroteadlase Eti Ben-Simoni arvamust.

"Sotsiaalse isolatsiooni tsükli algatamiseks pole palju vaja. Sa suhtled inimestega vähem ja nemad seetõttu sinuga juba pärast mõnda kehva ööd. Üksildasena paistmine annab sellele hoogu veelgi juurde," laiendas ajuteadlane. Nakkava üksilduse korral kasvab probleem ühiskonnas lumepallina.