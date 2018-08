Kodustest vahenditest sobib hästi mesi, millel on nii põletikuvastane kui antibakteriaalne toime.

2. Keel on kaetud katuga

Võimalikud tervisehädad sõltuvad katu värvist:

kollakas: seennakkus, maksahäired

punane, vaarikakarva: nakkushaigus, vitamiini B12 puudus, seedeprobleemid, maksa -või südameprobleemid

hall: rauapuudus või aneemia

pruun: neeruprobleemid

must: häiritud suu mikrofloora, antibiootikumide kõrvaltoime

Ka kuiv keel võib viidata teatud haigustele.

3. Tumedad silmaalused ja turses laud

Tumedad rõngad silmade ümber on sageli seotud unepuuduse või alkoholiga liialdamisega. Tumedad silmaalused võivad viIdata ka raua- või tsingipuudusele, aga ka maksa-, neeru- ja ainevahetushaigustele.

Paistes silmad võivad olla märk allergiast, kõrgest vereõhust, südameprobleemidest.

4. Kahvatu nahk

Igaühel on oma nahavärv, kuid kui nahavärv äkki muutub, võib see viidata, et kehas on midagi viltu. Kahvatus näitab sageli füüsilist ebamugavustunnet.

Ajutist kahvatust võivad põhjustada vereringehäired, nakkused või madal veresuhkru tase.

Kui kahvatus kestab juba pikka aega, siis võimalikud põhjused on:

aneemia rauapuuduse tõttu, foolhappe või B12-vitamiini puudus.

madal vererõhk

kilpnäärme alatalitlus

verejooks kehas, näiteks maohaavast

kahvatud on ka need, kes suitsetavad palju - hapnikupuuduse tõttu

5. Kollane nahk ja silmad

Kollakas nahk, eriti kui ka silmavalged on kollakad, võib viidata kollatõvele.

Veel võimalusi:

maksahaigused (põletik, tsirroos, hepatiit jm)

sapihaigused

vereprobleemid, nt mürgitusest

6. Õhukesed ja väljalangevad juuksed

Juuksed lähevad viletsaks pika stressi mõjul. Väljalangemise põhjus võib olla ka pärilik.

Veel võimalusi:

hormonaalsed muudatused (menopaus, rasedus)

teatud ainete puudus (tsink, raud, biotiin, valgud, vask)

ainevahetushaigused (diabeet)

mürgitus või nakkus

ravimite kõrvalmõju

7. Küünte värv

Valged täpid võivad olla märk, et oled küünejuurt vigastanud, nt teinud liiga tugevalt maniküüri. Valged triibud võivad olla märk mürgitusest.

Kui terve küüs on kaotanud värvi, siis võib olla põhjuseks:

kontakt puhastusainete või küünelakiga

vitamiinipuudus

ravimite kõrvalmõju

nahahaigused, ainevahetushaigused, südame- või neeruproblemeid

Oluline on ka värv, näiteks kollakad küüned võivad viidata kollatõvele, pruunikad mustjassiniste täppidega küüned nahavähile.