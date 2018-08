Soola peaksid sööma päevas kõige rohkem 5 grammi. See hoiab vereõhu korras ja aitab vältida sellest põhjustatud haigusi. Arvesta, et varjatud soola on palju valmistoitudes, leivas, juustus, ka müslis.

3. Jõusaali vältimine

Sinna ei pea minema tingimata kaalu langetama, vaid jõuharjutused parandavad ainevahetust ja tugevdavad luid, mis on seda tähtsam, mida vanemaks sa saad. Tugevad lihased hoiavad ka luumurdude eest, mis hakkab ohustama üle 50-aastaseid naisi.

4. Seksi vältimine

Oled taas liiga väsinud või tahad hoopis nõudepesumasinat tühjendada? Seks lõõgastab ja teeb head nii kehale kui meelele. Tasub ka endal pingutada, et seksielu oleks hea.

5. Päikesekummardamine

Nüüd on küll viimane hetk mõista, et päike teeb vanemaks ja tekitab kortse, rääkimata nahavähiriskist.

6. Alkoholiga liialdamine

Paljud teavad ehk juba oma kogemusest, et mida vanem oled, seda kauem toibud eelmisest õhtust. Ole siis mõõdukas!

7. Sõpradega kohtumise asendamine Facebookiga

Mõnus on jääda sohvale sotsiaalmeediasse surfama, kuid need, kes kohtuvad sõpradega reaalelus, on värskemad, tervemad ja õnnelikumad.

8. Suguvõsa haigusloo eiramine

Kui vanust hakkab lisanduma, on hea selgeks teha, mis haigusi su suguvõsas on põetud.

9. Keha märkide tähelepanuta jätmine

Kas kuskilt valutab? Kui keha annab märku, et peaksid end kontrollima, siis tasub teda kuulata.

10. Hambaniidi unustamine

Kui sa ei käi väga tihti hambaarsti juures, siis kasuta vähemalt hambaniiti. Hammaste vahele kogunenud jäägid soodustavad igemepõletikku, mis on sageli 30-40aastastel.

11. Uneajast näppamine

Täiskasvanu vajab 7-9 tundi ööund. Krooniline unepuudus soodustab mitmete haiguste teket.

12. Nutiseadmete näppimine voodis

Nutiseadmed ja arvuti kasutamine voodis rikub ööune.