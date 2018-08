"Olen juba aastaid hädas jalaseenega. Ravin, aga see tuleb ikka tagasi. Nüüd kahtlustan, et mul on tekkinud ka küüneseen," kurtis lugeja Õhtulehele. Mis vahe on jala- ja küüneseenel ning miks on haigused visad taanduma, selgitab Apotheka apteeker Kerli Valge.

Jalaseenele meeldib niiskus ja soojus

Jalaseen on täiskasvanutel väga sage kaaslane. Uuringute järgi esineb seda 30–70% täiskasvanutest. Eriti on sellega hädas 20–40-aastased mehed. Lastel on jalaseent võrdlemisi harva.