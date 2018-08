Kuum suvi on lisanud uppumissurmasid mitmel pool Euroopas. On murettekitav trend, et vanemad unustavad laste jälgimise, sest nutitelefon võtab kogu tähelepanu.

Saksamaa vetelpäästjad toovad välja, et inimeste liigne keskendumine rannas nutitelefonidele on tõstnud uppumiste arvu. Vanemad ja vanavanemad järgivad liiga harva põhimõtet, et kui laps on vees, siis pane telefon ära.

Seda probleemi on nii looduslike veekogude ääres kui basseinides. Iga päev märgatakse juhtumeid, et vanemad peavad basseini nagu lasteaiaks ja lõpetavad nende valvamise.

Varem olid vanemad ja vanavanemad rohkem koos lastega vees. Nüüd on kõik mobladega nii ametis, et ei vaata ei vasemale ega paremale, rääkimata laste valvamisest.

Saksamaal on sel suvel uppunud juba üle 300 inimese, neist üle 20 on olnud alla 15aastased lapsed.

Lapsi peab valvama pidevalt

Ka Rootsis ja Soomes on tänavu rohkem inimesi uppunud. Rootsi vetelpäästeühing arvab, et kuumad ilmad ahvatlesid rohkem vette ka inimesi, kes ei osanud piisavalt hästi ujuda.

Hukkunud laste puhul on alati vanema tähelepanu korraks mujale läinud. Vaid 5% olid õnnetused, kus ohver kukkus näiteks kogemata vette.

Rootsis avaldasid päästjad juulis video, kus nad võtavad rannas ära mobiilid vanematelt, kelle lapsed mängivad vees.

Vanemate tähelepanu võib viia nii telefon kui raamat. Vanem mõtleb, et ma piilun vaid kiiresti, kuid ka õnnetus võib juhtuda kiiresti.

Lapsi peab vee ääres vaatama pidevalt ja piisavalt lähedal, soovitavad vetelpäästjad.

Allikas: Yle.fi