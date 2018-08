Kuigi arstid hoiatavad mürgise MMSi ees, võtavad inimesed seda ikka sisse, panevad silma ja annavad ka koerale. Õhtulehe lugeja teab, kuidas MMS toimib.

Asi on loogikas ning platseeboefektis, mille koosmõju iga intelligentne inimene peaks oskama tuletada.

Puust ette ja punaseks, kes ise loogiliselt mõelda ei viitsi või ei suuda.

On sada haiget inimest, oletame, et neil kõigil on psoriaas. Ma hakkaks neile müüma kraanivett, täiesti tavalist. Tasu eest, 10 eurot liiter.

Lisaksin, et tegemist on kõige uudsema ja ülimoodsa ravivedelikuga (panen sõrmeotsatäis mõrusoola sisse, et imiteerida mõru ravimi maitset) ja et see on maailmas juba palju inimesi terveks ravinud.

Ja ennäe - juba kolme kuu pärast hakkab nii mõnelgi inimesel psoriaas taanduma. Nende usk ja optsimism aitab organismil haigusega võidelda, nad on positiivsemad, vähem stressi, sest nad usuvad, et see ravim aitab.

Ravim peab ju aitama, eriti kui see on kallis ja sellest on palju räägitud.

Ja lõpuks saabki kümme inimest sajast psoriaasist terveks, sest nad jõid klaasitäie kraanivett. Ja nüüd kõik need tervekssaanud räägivad, kui hea ravim see on! Tõesti aitab!

Ja tuhanded teised psoriaasihaiged, kes tahavad samuti terveneda, hakkavad samuti seda "ravivett" jooma. Isegi viis klaasi päevas. Või kümme. Ja nii mõnigi saabki jälle neist terveks!

Kui teil pole just surmatõbi ja te tahate terveks saada, siis vaadake üle hoopis oma toitumine, kehakaal, liikumine, lähisuhted ja tööasjad. Kallistage oma lähedasi, unistage ja tehke plaane mitme aasta perspektiivis!