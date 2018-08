Ehkki kurgil pole erilist maitset, omistatakse sellele palju väärtuslikke toimeid: alates nooruse säilitamisest lõpetades võimaliku vähki ennetava mõjuga.

Hoiab luid

Kurk sisaldab K-vitamiini, mis on oluline luude tervisele. Väike kausitäis kurgiviile katab 20% päevasest K-vitamiini vajadusest. Mitmetest uuringutest on selgunud, et madal K-vitamiini tase on seotud luude hõrenemise ja luumurdudega.