Enne kooliaastat tasub põhjalikult kontrollida ka lapse pead. Arvamus, et peatäid on märk kehvast hügieenist, on aegunud ja ekslik. Nendega võib kimpus olla ka piinlikku puhtust armastav inimene.

Peatäid levivad eelkõige paikades, kus on palju inimesi tihedalt koos, näiteks lasteaias ja koolis, sest lapsed puutuvad mängides sageli peadpidi kokku ja täid saavad liikuda ühelt pealt teisele.

Täid võivad levida ka ühise kammi, patsikummide ja mütside kaudu. Kuigi paljud arvavad, et täisid võib saada koertelt ja kassidelt, siis nii see ei ole. Peatäid elavad vaid inimese peas, sest vajavad eluks inimese verd.