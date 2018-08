Mõte kosutavast õllest pärast rasket tööpäeva tundub mõnus. Kas õlut võib juua iga päev? Kuidas see mõjub tervisele? Kuigi õllel on ka kasulikke omadusi, ei tohiks seda juua iga päev - osadel inimestel võib olla alkoholismiks geneetiline soodumus, kuigi nad seda ise ei tea. Ja on risk, et juues õllekogused kasvavad. Uuringud näitavad, et alkoholi tekitatud kahju on otses seos joodud kogusega.

Kes harjub jooma päevas ühe õlle, hakkab kergesti jooma rohkem - eriti kui koju on soetatud varusid. Sama efekt on ka veinil. Inimene mõtleb sageli, et peab veinipudeli tühjaks jooma, sest muidu läheb ju jook raisku.

Kui igapäevase joomisega kaasneb ka seltsielu, näiteks juuakse koos kolleegidega pärast tööpäeva, tugevneb joomisharjumus veelgi. Alkohol ja tervis Alkoholiga liialdamine kahjustab südameveresoonkonda. Alkohol tõstab vererõhku ja sellega liialdamine lisab rütmihäirete riski. Samas on uuringud näidanud, et mõõdukatel alkoholitarbijatel on suremus südamehaigustesse väiksem kui täiskarsklastel. Kuid asjatundjad on ühel meelel, et alkoholi ei tohi juua südamehaiguste ennetamiseks, kuna alkoholil on ka palju ebasoodsaid toimeid. Naistele soovitakse mitte ületada päevas üht alkoholiannust (0,33 l pudel) ja meestel mitte ületada kaht annust alkoholi.