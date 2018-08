Kas inimese teeb terveks tabletis sisalduv raviaine või suudab inimest tervendada ka usk, et tablett on mõjusa toimega?

Usk mõjub

Vahel tõesti platseebo mõjub inimestele. Mõju võib olla nii positiivne kui negatiivne. Näiteks võib platseebo parandada inimese haigussümptomeid ja teisalt panna tundma ravimi kõrvaltoimeid.

Kuid teatud haiguste puhul mõjuvat platseebo isegi siis, kui nimesed teavad, et nad võtavad platseebot.

Uuringud näitavad, et platseebo mõjub hästi nende seisundite ja tervisehädade puhul: depressioon, valu, unehäired, ärritunud soole sündroom, menopaus.

Ühes astmaravimite uuringus näitasid testid, et platseebo-inhalaator ei mõjunud inimestele mitte kuidagi. Aga kui neilt küsiti, kuidas nad end tunnevad, siis nad ütlesid, et ravim aitas neid.

Mida ootad, seda ka saad

Platseeboefekt põhineb psüühika ja keha suhtel. Kõige levinuma teooria järgi tekib see tänu inimese ootustele.

Kui inimene ootab, et tablett teeb midagi, siis on võimalik, et inimese oma kehakeemia hakkab looma sarnast mõju.

Ühes uuringus anti inimestele platseebotabletti ja öeldi, et see on erguti. Pärast tableti võtmist tõusid inimestel pulss ja vererõhk ning reaktsioonikiirus paranes. Kui inimestele öeldi sama tableti kohta, et see soodustab und, siis tundsid nad vastupidist mõju.

Spetsialistid ütlevad, platseebo mõju sõltub sellest, kui tugevalt inimene usub. Mida tugevam on usk, seda tõenäolisemalt tunneb inimene positiivset mõju.

Sama on negatiivse mõjuga. Kui inimene ootab ravimilt kõrvaltoimeid, näiteks peavalu või iiveldust, siis on suurem tõenäosus, et need reaktsioonid saavad ka tõeks.

See, et platseebo mõju sõltub inimese ootustest, ei tähenda, et mõju on kujuteldav või pettus. Mõned uuringud on näidanud, et platseebo kutsub esile tõelisi muudatusi. Näiteks on kindlaks tehtud, et platseebo mõjul hakkab keha tootma rohkem endorfiine, mis on kehale omane valuleevendaja.