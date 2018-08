Harilik luuderohi (Hedera helix) on ideaalne potitaim, sest selle invasiivne iseloom võimaldab sel lihtsalt paljuneda. Uuring leidis selle taime eriti kasuliku olevat õhus leiduvate jääkaineosakeste elimineerimisel. Samuti sobib see kodudesse, kus elab suitsetajaid. Taime võime imeda õhust kantserogeenseid aineid aitab puhastada väikseid alasid teisesest suitsuvinest. Luuderohi on kasvutingimuste suhtes vähenõudlik ega vaja palju hoolt.

Bambuspalm (Chamaedorea elegans) sobib hästi väiksemasse, ilma otsese valguseta ruumi. NASA uuringu kohaselt on see üks parimaid valikuid, filtreerimaks õhust benseeni ja triklooretüleeni, samuti on see hea õhuniisutaja. See palm on pisut väiksem kui tema suguvennad, teda on lihtne kasvada ka varjulisemates kohtades. Palm vabastab õhku tubli hulga niiskust ja on arvestatavalt vastupidav putukkahjurite rünnakule.