Kas tampoon võib kehasse ära kaduda? 5 müüti, mis ei pea paika

Vale! Tampoonid on valmistatud puuvillast ja tselluloosist, mis ei muuda vagiina mikrofloorat.

Vale! Kui kasutad neid õigel viisil, hoiavad tupelihaseid neid kinni nii, et need ei kuku mitte kuskile. Kui see siiski juhtub, siis oled tampooni valesti paigutanud või vajad ehk väiksemat tampooni.