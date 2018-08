Vale! Tampoonid on valmistatud puuvillast ja tselluloosist, mis ei muuda vagiina mikrofloorat.

Kui kasutad tampoone õigesti ja vahetad neid piisavalt sageli, ei tee need tervisele kahju. Lükkame ümber mõned valemüüdid.

Vale! Pole ühtki uuringut, mis seda kinnitaks.

3. Tampoonid pidurdavad loomulikku verevoolu.

Vale! Võid neid kasutada nii päeval kui öösel. Kuid pead neid vahetama vähemalt 8 tunni tagant.

4. Tampoon võib välja kukkuda.

Vale! Kui kasutad neid õigel viisil, hoiavad tupelihaseid neid kinni nii, et need ei kuku mitte kuskile. Kui see siiski juhtub, siis oled tampooni valesti paigutanud või vajad ehk väiksemat tampooni.

5. Tampoonid võivad kehasse ära kaduda.

Vale! Selleks ongi nöör, et saaksid need välja tõmmata. Kui see läheb mingil põhjusel katki, siis säilita rahu. Saad tampooni ka näppudega välja võtta.