Rasvmaks on kehas vaikselt tiksuv aegpomm, sest üldjuhul inimene seda ei tunne. On üldteada asi, et alkohol rikub maksa. Kuid maksa rikub ka liigne kõhurasv.

Rasvmaks ehk steatoos pole ainult alkoholiga liialdajate tervisehäda. Kõige tavalisem põhjus on hoopis liigne ülekaal, rasv vöökohal. Mida suurem on vööümbermõõt, seda suurem on tõenäosus, et maks on rasvunud.

Rasvmaksa nimes kajastub see, mis toimub selle haiguse ajal. Maks muutub „rasvaseks“, sest see toodab rohkem rasva, kui organism vajab, ja rasv hakkab kogunema maksas.