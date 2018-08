Kihelus, kipitus, imelik voolus. Jälle on seal miskit viga! Aga kui hädasid alakehas põhjustab hoopis see, mis toimub ülemisel korrusel ehk psüühikas?

On võimalik, et ebamugavad tundmused vagiinas on põhjustatud hoopis masendusest ja stressist. Psüühika võib mõjutada ka seda, mida tunned vagiinas.

Mäletad veel "Seksi ja linna" Charlotte`i, kelle vagiinal oli depressioon?