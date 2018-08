Värskest seksuaalkäitumise uuringust tuli välja, et vaid 41% Eesti inimestest kasutab juhusuhtes alati kondoomi. Miks ometi?

Kolmandik vastas uuringus, et ta ei usu, et partneril on HIV või mõni muu sugulisel teel leviv haigus. Kolmandik ei mõelnud üldse kondoomi peale. 8,3% naistest ei julgenud partnerile kondoomi kasutamisest rääkida.

Uuring tõi välja, et nii juhusuhted kui kondoomi kasutamine on seoses muu riskikäitumisega.