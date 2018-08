Iga ravil tekkinud probleem pole veel raviviga. Aga kuhu pöörduda, kui tundub, et arst on pannud vale diagnoosi või kasutanud vale ravivõtet?

Kui on kahtlus, et ravi on läinud valesti, tuleks esimese asjana selgitada välja, mis täpselt on juhtunud, soovitab Naistelehes meditsiiniõiguse spetsialist, advokaat Rainer Ratnik.

Selleks on mõistlik pöörduda esimesel võimalusel sama arsti poole või kahtluse korral teise arvamuse saamiseks mõne teise arsti poole.

Selgitamaks välja, kas arst tegi vea, võib pöörduda ka tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole. Selleks tuleks saata avaldus aadressile Suur-Ameerika 1, Tallinn. Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon on nõuandev komisjon – see ei ole kohus, mis mõistaks õigust. Komisjon saab anda hinnangu, kas arst tegi vea või mitte.

