AASTA SUURIM SEKSIUUDIS: Eesti inimesel on kuni 500 partnerit elu jooksul

Uuringu järgi varieerub partnerite arv ühest 500-ni. Meestel on elu jooksul rohkem partnereid kui naistel: viie või rohkema partneriga on olnud vahekorras 60% meestest ja 43% naistest, ühe partneriga kümnendik meestest ja viiendik naistest.

Noorematel on elu jooksul olnud mõnevõrra rohkem seksuaalpartnereid kui vanematel. Kõige rohkem on partnereid olnud 30–39-aastastel: neist 65%-l on elu jooksul olnud viis või rohkem partnerit. 60–69-aastastest on viis või rohkem partnerit olnud 45%-l ja 70–79-aastastest 29%-l.