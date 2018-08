Uuringust selgus, et 97% täiskasvanud elanikkonnast on olnud elu jooksul seksuaalvahekorras.

Kui palju on Eesti inimestel olnud elu jooksul seksipartnereid? Värskest uuringust selgub, et see arv võib olla ka 500.

Uuringu järgi varieerub partnerite arv ühest 500-ni. Meestel on elu jooksul rohkem partnereid kui naistel: viie või rohkema partneriga on olnud 60% meestest ja 43% naistest, ühe partneriga kümnendik meestest ja viiendik naistest.

Noorematel on elu jooksul olnud mõnevõrra rohkem seksuaalpartnereid kui vanematel. Kõige rohkem on partnereid olnud 30–39-aastastel: neist 65%-l on elu jooksul olnud viis või rohkem partnerit. 60–69-aastastest on viis või rohkem partnerit olnud 45%-l ja 70–79-aastastest 29%-l.

Naiste puhul on erinevused eri vanusegruppides suuremad kui meestel. Kui 30–39-aastastest naistest on olnud viis ja rohkem partnerit 62%-l, siis ja 70–79-aastastest naistest vaid 16%-l on olnud viis või enam partnerit.