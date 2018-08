Viimasel ajal maadleb MMSi propageeriv rühm Facebookis gruppi imbunud lekitajatega. Grupi administraator Janika Veski hoiatab liikmeid, et info jagamine grupist väljaspool toob endaga kaasa suure trahvi. Lisaks lubatakse kustutada kõik postitused, mis seavad MMSi kasulikkuse kahtluse alla.

"Kuna meie toredas grupis on viimasel ajal hakatud liiga tihti levitama neid toksilisi valesid (ja seega negatiivset energiat) mida Nõgese propagandamasin koos ajakirjanikest käsilastega toodab ja tõe pähe naiiivsetele serveerib, siis annan teada, et ma lihtsalt järgmiseks kustutan need postitused," kirjutab Veski.

Veski lisab, et tal on kahju nendest, kes arutuid valesid ikka tõena võtavad vaatamata kõikidele tõenditele vastupidisest. "Kahju, et olete nii naiivsed (loe: rumalad), et ikka veel ei saa aru mis mäng käib ja mis ymberringi maailmas toimub. Ma tahaks teile sõbralikult lehvitada ja head teed soovida. See grupp on loodud MMSi sõpradele."

undefined (Kuvatõmmis)

"Kuna vahel satub siia gruppi ka neid, kes said meedia poolt ajupestud ning kes siiamaani on veendunud, et tegemist on kahtlase mürgiga, mida sisse võtta on hullumeelsus (või kuritegelik) – siis teid me ümber veenma ei hakka, see ei ole meile vajalik.

Kui kogu (videotes ja veeblilehel) esitatud teadusmaterjal MMSi ohutusest ja tõhususest ning ka tuhanded isiklikud edulood ei kaalu teie jaoks yles Õhtulehe ja Päevalehe arutuid meediavalesid, siis me ei saa teid rohkem kuidagi aidata. Uskumatute ja trollidega lõputuid vaidlusi teemal “kas MMS on ohutu või ohtlik, kasulik või mitte” ning “tõestage mulle!” nõudmisi me siin grupis enam ei luba. Teretulnud on aga kõik austavad ja lahked kommentaarid, mis on suunatud abistamisele. Grupi peamine fookus isetervendamise teekonnal on MMSil ja DMSOl."

Lisaks tuletatakse meelde grupi reeglid: igasugune info kogumine, kopeerimine ja jagamine grupist on rangelt keelatud. Info jagamise korral kohaldub trahv iga postituse eest 77 000 eurot. Grupi liikmeks olemine automaatselt kohustab inimest järgima grupi reegleid ja vastutama oma tegude eest.