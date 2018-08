Värske uuringu järgi võib raseduse ajal võetud paratsetamool mõjutada lastel aktiivsus- ja tähelepanuhäire kujunemist ja võimalik, et ka autismispektri häireid.

Kui uuringute andmeid analüüsiti, siis leiti, et raseduse ajal paratsetamooli võtnute lastel oli 34% rohkem aktiivsus- ja tähelepanuhäireid, 24% tõenäolisemalt hüperaktiivsust ja 19% rohkem autismispektri diagnoose. Seos oli seda tugevam, mida kauem oli ravi kestnud.

Paratsetamool on kõige sagedamini kasutatav valuvaigisti raseduse ajal, kuid uurijad soovitavad ka sellega ettevaatlik olla. Samal ajal tuleb meeles pidada, et lapse tervisehäirete põhjuseks võivad olla hoopis haigused, mille tõttu emal oli vaja paratsetamooli võtta. Selleks on vaja teha lisauuringuid.

Viimastel aastatel on paratsetamooli tõhususest ja kasust ilmunud vastukäivad uuringuid. Praeguste teadmiste juures peetakse seda õigesti kasutatuna turvaliseks ravimiks, mis sobib lastele ja rasedatele paremini kui teised sagedamini kasutatavad valuvaigistid.