Kuni kaheaastased lapsed on kõige tundlikumad pere majanduslikele raskustele. Vanemate vaesus just sel ajal võib põhjustada lapsele tulevikus pikalt probleeme.

Lapseea vaesust peetakse seda tõsisemaks probleemiks, mida nooremana on laps seda kogenud ja mida kauem on vaesus kestnud. Uurijad leidsid seose näiteks vaesuse ja vaimsete probleemide, teismeea raskuste ja kuritegevuse vahel.

Uurijate sõnul on varajane lapsepõlv aeg, mil arenevad kognitiivsed ja toimetulekuoskused, mis loovad eeldused tulevikus hakkamasaamiseks. Varasemad eluetapid loovad aluse tulevastele eluetappidele, mis võib selgitada, miks just kuni kaheaastased lapsed on eriti haavatavad.

Uurijad leiavad, et raskustes peresid, kus kasvavad väiksed lapsed, on vaja igal moel aidata. Investeerimine esimestesse eluaastatesse on oluline lapse enesetunde pärast, aga see loob ka tuleviku heaolu.

Uuring valmis Soome terviseinstituudi ja Turu ülikooli koostöös.