Mehed on grupiseksis osalenud rohkem kui naised: 12% meestest ja 5% naistest on seda kogenud.

Kõige rohkem on grupiseksis osalenud 30–49-aastased - ligikaudu iga kümnes on grupiseksi proovinud. Vanemates vanuserühmades on grupiseksi kogenud mõne protsendi jagu inimesi.

Elukoha järgi tuleb esile, et grupiseks on rohkem levinud linnas (10% vs. maal 6%) ning Põhja-Eestis (13% vs. alla 10% ülejäänud piirkondades).