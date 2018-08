Kas MMS-i toime põhineb platseebol ehk usul selle ravitoimesse? Lugeja räägib MMS-i uskujatele oma kogemusest.

Platseeboefekt ehk usu jõud on väga tugev argument. Meil oli tööjuures ammoniaagileke baarikülmikust. Selline väike külmik, kus hoitakse paari veinipudelit. Haises.

Üks töötaja vedas selle siis õue ja asi lahenes.

Siis tuli üks "tark" inimene ja hakkas seda õnnetut hurjutama, et kas ta ei tea, et ammoniaak on mürgine, kohe tekib kopsuturse, ajuturse jms. No et põhimõtteliselt surm saabub loetud tundide jooksul.

Ja sellel, kes külmiku ruumist välja viis, hakkaski paha. Kohe täitsa paha, istus pingile, higi hakkas voolama, süda puperdas. Hingeldas. Kutsuti kiirabi, viidi haiglasse. Kontrolliks.

Järgmine päev tuli aga külmikufirmast töömees ja ütles, et tegemist on kodumajapidamises kasutatava gaasiga, mis sisaldab ammoniaaki nii väikeses koguses, et ka kümme katkist külmikut ei teeks veel inimesele häda. Et ta puutub iga päev nende katkiste külmikutega kokku ja hingab seda ammoniaaki iga päev sisse. Pole isegi nohusse jäänud.

Sai siis seda ka haiglas olevale töötajale edasi öeldud ja tal hakkas kohe parem. Järgmine päev oli tööl, nagu poleks midagi olnudki.

Tõestisündinud lugu platseeboefektist.